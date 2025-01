Milan, Orsolini può togliere il posto a Pulisic? I numeri ci dicono che …

Riccardo Orsolini, attaccante esterno del Bologna, nelle ultime ore è stato accostato al Milan, dove arriverebbe per fare di fatto il vice Christian Pulisic. Lo si capisce soprattutto dal fatto che, almeno secondo le prime indiscrezioni, nella trattativa sarebbe stato inserito il profilo di Samuel Chukwueze, come possibile contropartita tecnica. Inoltre, dal momento in cui non si è mai parlato di un addio immediato dello statunitense, tutto fa pensare che possa rimanere. E di conseguenza, con un giocatore così importante in campo, l'esterno italiano non potrebbe far altro che essere il suo reale sostituto.