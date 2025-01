Nelle ultime ore è emersa l'indiscrezione secondo cui il Milan sarebbe fortemente interessato a Riccardo Orsolini . Dopo aver messo a segno il primo colpo di questo calciomercato invernale, ovvero sia Kyle Walker , i rossoneri non si vorrebbero fermare e, nell'attesa di piazzare qualcuno tra i giocatori in uscita, si starebbe guardando intorno. Sugli esterni, a questo proposito, è stato individuato l'italiano del Bologna , anche perché potrebbe essere inserito in un'operazione che vedrebbe Samuel Chukwueze fare il percorso inverso.

A differenza di quanto riferito nella giornata di venerdì 24 gennaio da Gianluca Di Marzio, che per primo ha dato questa indiscrezione, è arrivata una secca smentita. A questo proposito, infatti, Orazio Accomando, giornalista di 'DAZN', ha pubblicato un post sul proprio profilo 'X', spiegando come non vi sia alcuna trattativa tra Milan e Bologna per l'esterno italiano. Non solo, perché poi sulla questione Santiago Gimenez parla di un'offerta da 30 milioni di euro, a cui il Feyenoord, che ne vuole 45 bonus inclusi, avrebbe chiaramente detto 'no'.