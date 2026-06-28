Una maxi operazione da ben 75 milioni di euro come quella che ha portato a Milano Ramos non poteva passare inosservata. Stiamo parlando dell'acquisto più grande in tutti i 127 anni di storia del Milan, un investimento senza precedenti che ridefinisce i contorni del nuovo progetto di Cardinale ed Amorim.

Milan, parla Ordine: "E' cambiata la strategia di mercato"

intervenuto sulle colonne del corriere dello Sport, il giornalistaha voluto analizzare questo cambio di rotta, tracciando un parallelo legato alle passate sessioni di mercato come, ad esempio quella di gennaio, in cui arrivò solamentein prestito.

Nel suo fondo, Ordine ha volto lanciare una vera e propria stoccata sulla gestione delle passate gestioni, quando le richieste dei tecnici venivano ignorate o aggirate con altre soluzioni d'emergenza;

"A gennaio scorso, quando Allegri chiese qualche rinforzo per offrire alla rosa le energie necessarie a chiudere il campionato senza assilli. Gli fu risposto: 'Non c’è un euro'. E a conferma arrivò infatti Fullkrug salvo poi scoprire a fine mese che per tesserare Mateta, infortunato e rispedito al mittente, sarebbero miracolosamente comparsi oltre 40 milioni! Cosa è cambiato allora da allora a oggi? Molto semplicemente la strategia sul mercato: non c’è più il club che lavora contro l’allenatore, ma al suo fianco".

La scelta di investire 75 milioni sull'ormai ex PSG dimostra che la dirigenza ha deciso di abbandonare i vecchi personalismi, andando a puntare su delle vere e proprie scommesse. Per al prima volta, dopo anni di rivoluzione, la proprietà ha voluto sposare le richieste fatte dal proprio tecnico, dando una vera dimostrazione di come il patto fatto con Amorim non era soltanto una diceria, ma l'inizio di una nuova era.

Se il mercato degli scorsi anni dava l'impressione di una spaccatura tra le idee dell'area tecnica e quelle della proprietà, la mossa di Ramos azzera qualsiasi dubbio. Comprare la prima scelta sul taccuino del mister significa dare ad Amorim un vantaggio enorme rispetto alla concorrenza: plasmare la squadra attorno sul suo punto di riferimento offensivo.