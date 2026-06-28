Luka Modric estenderà il proprio contratto con il Milan fino al 2027? Le sue parole al termine di Croazia-Ghana e il gesto che riaccende le speranze dei tifosi
Milan, che onore: Luka Modric 'porta' il suo 'Pallone d'Oro'
Luka Modric non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro, ma le possibilità di rinnovo con il Milan sembrano decisamente più alte rispetto a qualche giorno fa. Il contratto del fuoriclasse croato andrà in scadenza tra pochi giorni, ma all'interno dell'accordo è presente una clausola per estendere di un altro anno la permanenza milanese. Al termine del match contro il Ghana, valido per la 3ª e ultima giornata della fase ai gironi del Mondiale, il centrocampista ha lanciato un messaggio che riaccende le speranze dei tifosi rossoneri.
Modric trascinatore contro il GhanaDopo un esordio complicato contro l'Inghilterra, in cui Modric ha causato il rigore che ha portato in vantaggio la formazione britannica, il centrocampista del Milan si è ripreso alla grande. Contro il Ghana ha servito a Vlasic l'assist decisivo per il 2-1, che ha permesso alla Croazia di blindare il secondo posto del gruppo L. Ai sedicesimi di finale, la nazionale balcanica affronterà il Portogallo di Gonçalo Ramos e Rafael Leao, che non è riuscito a superare la Colombia e ha chiuso il girone K in seconda posizione.
Milan, le parole di Modric al termine di Croazia-GhanaIntercettato da alcuni media internazionali in zona mista, Modric ha parlato del suo futuro.
“So bene che l'età avanza e che il momento di smettere è sempre più vicino. Mourinho comunque non mi ha chiamato. Gli auguro davvero il meglio, per me resta un allenatore speciale e uno dei migliori in assoluto. Ho un grande affetto nei suoi confronti”.
Nelle ultime settimane si era parlato della possibilità di vedere Modric nei quadri dirigenziali del Real Madrid, ma il giocatore, almeno per ora, ha smentito questa ipotesi.
Milan, Modric rinnova? Il gesto che scalda i tifosi
🗣️ “Resti al #Milan l’anno prossimo⁉️”— Sportitalia (@tvdellosport) June 28, 2026
Luka #Modric risponde così… 👀🔴⚫
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Il giornalista di 'Sportitalia' Tancredi Palmieri ha chiesto a Modric: "Resti al Milan l'anno prossimo?". Il centrocampista croato ha risposto sollevando il pollice, come a dire: "Certo che resto". Un segnale che non è passato inosservato ai tifosi rossoneri, pronti a sostenere il Pallone d'Oro del 2018 per un'altra stagione. Modric prenderà una scelta definitiva soltanto dopo il Mondiale, ma il messaggio lanciato da Philadephia suggerisce che una permanenza a Milano sia tutt'altro che impossibile.
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