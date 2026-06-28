Luka Modric non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro, ma le possibilità di rinnovo con il Milan sembrano decisamente più alte rispetto a qualche giorno fa. Il contratto del fuoriclasse croato andrà in scadenza tra pochi giorni, ma all'interno dell'accordo è presente una clausola per estendere di un altro anno la permanenza milanese. Al termine del match contro il Ghana, valido per la 3ª e ultima giornata della fase ai gironi del Mondiale, il centrocampista ha lanciato un messaggio che riaccende le speranze dei tifosi rossoneri.

Modric trascinatore contro il Ghana

Milan, le parole di Modric al termine di Croazia-Ghana

“So bene che l'età avanza e che il momento di smettere è sempre più vicino. Mourinho comunque non mi ha chiamato. Gli auguro davvero il meglio, per me resta un allenatore speciale e uno dei migliori in assoluto. Ho un grande affetto nei suoi confronti”.

Dopo un esordio complicato contro l'Inghilterra, in cuiha causato il rigore che ha portato in vantaggio la formazione britannica, il centrocampista delsi è ripreso alla grande. Contro il Ghana ha servito a Vlasicper il 2-1, che ha permesso alladi blindare il secondo posto del gruppo L. Ai sedicesimi di finale, la nazionale balcanica affronterà ildi Gonçalo Ramos e Rafael Leao, che non è riuscito a superare la Colombia e ha chiuso il girone K in seconda posizione.Intercettato da alcuni media internazionali in zona mista,ha parlato del suo futuro.

Nelle ultime settimane si era parlato della possibilità di vedere Modric nei quadri dirigenziali del Real Madrid, ma il giocatore, almeno per ora, ha smentito questa ipotesi.

Milan, Modric rinnova? Il gesto che scalda i tifosi

Il giornalista di 'Sportitalia' Tancredi Palmieri ha chiesto a Modric: "Resti al Milan l'anno prossimo?". Il centrocampista croato ha risposto sollevando il pollice, come a dire: "Certo che resto". Un segnale che non è passato inosservato ai tifosi rossoneri, pronti a sostenere il Pallone d'Oro del 2018 per un'altra stagione. Modric prenderà una scelta definitiva soltanto dopo il Mondiale, ma il messaggio lanciato da Philadephia suggerisce che una permanenza a Milano sia tutt'altro che impossibile.