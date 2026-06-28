Il Milan di Amorim continua a essere uno dei principali protagonisti del mercato. Dopo il colpo Ramos, i rossoneri lavorano su nuovi rinforzi, con il Portogallo sempre più al centro delle trattative. Da Lucas Bergvall ai profili di Casadò, Alajbegovic e Antonio Silva, fino al summit di Lisbona che ha definito le priorità della squadra. Ecco tutte le notizie più interessanti con le nostre Top News selezionate e analizzate per voi dalla redazione di 'PianetaMilan.it'.

Calciomercato Milan: Amorim vuole un 2006

Il nuovopunta a costruire una squadra più dinamica, vista la sua idea di calcio. Dopo l'acquisto diper 75 milioni di euro, i rossoneri hanno messo nel mirino il giovane, centrocampista classe 2006 del Tottenham. Il giovane avrebbe chiesto la cessione visto il poco spazio trovato in casa. Il suo profilo piace molto al nuovo tecnico grazie alla sua forte fisicità, ma anche alla qualità nel recupero palla.

L'ostacolo principale, però, è il prezzo: il club inglese valuta il giovane ben 50 milioni di euro. Il Milan, prima di provare l'affondo, dovrà sicuramente cedere alcune delle sue pedine più importanti, tra cui Loftus-Cheek e Youssouf Fofana.

Da Alajbegovic a Casado...

Kerim Alajbegovic: giovane trequartista bosniaco, il calciatore era già seguito da tempo e, ad oggi, ha stregato anche Zlatan Ibrahimovic.

giovane trequartista bosniaco, il calciatore era già seguito da tempo e, ad oggi, ha stregato anche Zlatan Ibrahimovic. Marc Casado: il giovane centrocampista del Barcellona vorrebbe cambiare aria, dato il poco spazio trovato in blaugrana.

il giovane centrocampista del Barcellona vorrebbe cambiare aria, dato il poco spazio trovato in blaugrana. Antonio Silva: difensore del Benfica, è stato individuato come il rinforzo perfetto per la retroguardia rossonera.

Rimanendo sempre in ottica mercato, dopo l'acquisto dicontinua a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa da dare a disposizione al nuovo allenatore. Gli obiettivi principali, visti gli ottimi rapporti con, sono:

Per finanziare questi acquisti, però, il Milan valuta diverse cessioni: da Leao e Gimenez, fino a Loftus-Cheek e Fofana.

Il summit a Lisbona

Nella giornata di oggi, a Lisbona è andato in scena un lungo summit di mercato tra Amorim e l'intera dirigenza, conpresente in prima linea. Il tecnico portoghese, nelle 4 ore di colloquio, ha voluto discutere delle necessità della squadra: serviranno, infatti, due centrocampisti, un difensore e un jolly offensivo. La dirigenza, però, crede fermamente che bastino pochi innesti per rendere la squadra competitiva, il tutto senza stravolgere enormemente la rosa.

I giocatori da trattare sono ovviamente, Maignan, Pavlovic, Rabiot e Pulisic: i quattro rossoneri, infatti, sono ritenuti incedibili.

In chiusura il difensore

Parlando di nuovi acquisti, ilè molto vicino a chiudere la trattativa per. L'operazione sarebbe impostata su una base di 20 milioni di euro fissi, più 5 milioni di bonus, con il difensore classe 2003 destinato a diventare uno dei punti fermi della retroguardia rossonera. Decisivo il ruolo di Jorge Mendes, procuratore del giovane difensore.