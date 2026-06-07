Milan, qual è il vero ruolo di Ibrahimovic?

A livello ufficiale, Ibrahimovic è il Senior Advisor di Redbird. L'ex calciatore, dunque, non rappresenta una parte attiva dell'organigramma del Milan, ma è più un importante azionista del fondo proprietario del club. Lo stesso ruolo, nel 2023, era stato offerto a Paolo Maldini. L'allora direttore tecnico, però, decise di non accettare la proposta di Cardinale e di non acquistare quote di RedBird. Una scelta che ha portato all'esonero pochi mesi dopo: una sliding doors indimenticabile per il popolo rossonero.