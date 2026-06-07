"Caro Ibra, è il momento di scegliere se stare dentro o fuori dal progetto. Capisco la tua difficoltà nel sostenere la tesi secondo cui non avresti alcun ruolo nel Milan. Di fatto, oggi sei solo un investitore di RedBird e offri pareri esclusivamente se ti vengono chiesti. Questo dualismo non funziona. In passato questa ambiguità ha già portato a risultati disastrosi. Ricordo quando hai influito sulle scelte di allenatori come Fonseca e Conceiçao, sulle operazioni del mercato di gennaio e quando hai replicato a Boban definendoti 'il boss'. Serve trasparenza e precisione nei ruoli. Se vuoi fare parte del club, devi assumerti le tue piene responsabilità. Se decidi di stare fuori, devi farlo completamente, senza dare nemmeno consigli. Altrimenti rischi di ripetere i danni già fatti con Allegri nell'ultima parte della stagione".
Milan, qual è il vero ruolo di Ibrahimovic?—
A livello ufficiale, Ibrahimovic è il Senior Advisor di Redbird. L'ex calciatore, dunque, non rappresenta una parte attiva dell'organigramma del Milan, ma è più un importante azionista del fondo proprietario del club. Lo stesso ruolo, nel 2023, era stato offerto a Paolo Maldini. L'allora direttore tecnico, però, decise di non accettare la proposta di Cardinale e di non acquistare quote di RedBird. Una scelta che ha portato all'esonero pochi mesi dopo: una sliding doors indimenticabile per il popolo rossonero.
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