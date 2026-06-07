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Milan, Ordine: “Caro Ibra, così non va. È arrivato il momento di assumerti le tue responsabilità”

Zlatan Ibrahimovic
Milan, il messaggio di Franco Ordine a Zlatan Ibrahimovic: il giornalista critica duramente l'operato dell'ex calciatore svedese
Redazione PM

Il Milan si trova in una fase di profonda rivoluzione. Il terremoto generato dal proprietario Gerry Cardinale lo scorso 25 maggio, ha portato all'azzeramento dei vertici tecnici e dirigenziali. In questo scenario, Zlatan Ibrahimovic sta operando in prima linea per trovare i sostituti adatti a rilanciare il progetto sportivo. A meno di una settimana dal Mondiale e a poco più di un mese dal ritiro, però, ancora non risultano accordi né per il nuovo allenatore né per il nuovo DS.

Milan, Ordine attacca Ibrahimovic

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Franco Ordine si è espresso sul ruolo di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Il giornalista ha criticato l'operato dell'ex calciatore svedese, ponendo la lente su alcuni errori commessi in passato e su alcune uscite poco fortunate. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube.

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"Caro Ibra, è il momento di scegliere se stare dentro o fuori dal progetto. Capisco la tua difficoltà nel sostenere la tesi secondo cui non avresti alcun ruolo nel Milan. Di fatto, oggi sei solo un investitore di RedBird e offri pareri esclusivamente se ti vengono chiesti. Questo dualismo non funziona. In passato questa ambiguità ha già portato a risultati disastrosi. Ricordo quando hai influito sulle scelte di allenatori come Fonseca e Conceiçao, sulle operazioni del mercato di gennaio e quando hai replicato a Boban definendoti 'il boss'. Serve trasparenza e precisione nei ruoli. Se vuoi fare parte del club, devi assumerti le tue piene responsabilità. Se decidi di stare fuori, devi farlo completamente, senza dare nemmeno consigli. Altrimenti rischi di ripetere i danni già fatti con Allegri nell'ultima parte della stagione".

Milan, qual è il vero ruolo di Ibrahimovic?

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A livello ufficiale, Ibrahimovic è il Senior Advisor di Redbird. L'ex calciatore, dunque, non rappresenta una parte attiva dell'organigramma del Milan, ma è più un importante azionista del fondo proprietario del club. Lo stesso ruolo, nel 2023, era stato offerto a Paolo Maldini. L'allora direttore tecnico, però, decise di non accettare la proposta di Cardinale e di non acquistare quote di RedBird. Una scelta che ha portato all'esonero pochi mesi dopo: una sliding doors indimenticabile per il popolo rossonero.

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