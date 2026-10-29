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Si è svolta quest'oggi, giovedì 29 ottobre, l’Assemblea degli Azionisti del Milan, durante la quale sono stati presentati i risultati del bilancio relativo all’esercizio 2025/2026, chiuso il 30 giugno scorso e approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso settembre.

Milan, ecco i ricavi del club

Come comunicato dal club rossonero, il, chiudendo il tutto con una perdita di circa 24 milioni. Un risultato economico alla quale ha pesato chiaramente l'assenza dalle coppe Europee, il cui impatto è stato compensato in modo parziale dal modello di business sviluppato negli ultimi anni dal club.

Sono arrivati, invece, dei segnali positivi, dai ricavi derivanti dal settore commerciali. Il ricavato delle sponsorizzazioni ha superato i 100 milioni di euro, mentre la media dei tifosi presenti allo stadio di San Siro ha oltrepassato quota 72.000 per ogni partita. Un dato che conferma il record rossonero in Serie A per il secondo anno consecutivo.

Le parole di Scaroni

«I risultati presentati oggi confermano la solidità del nostro modello di business, anche in una stagione complessa. La leadership di Gerry Cardinale e gli investimenti e le competenze di RedBird sono stati determinanti per la crescita del Club e continueranno a sostenerne il futuro, con la competitività sportiva sempre al centro. La nomina di Massimo Calvelli ad Amministratore Delegato, avvenuta nel corso dell’esercizio, si inserisce in questa direzione. Oggi è anche una giornata importante per il futuro del Milan: dopo anni di attesa, presenteremo finalmente il progetto architettonico del nuovo stadio. Un investimento destinato a trasformare il futuro del Club, dei suoi tifosi, della città di Milano e del calcio italiano».

Nel corso dell'assemblea è intervenuto anche il presidente rossonero, che ha voluto sottolineare la solidità nel modello economico del club e il contributo della proprietà American nel percorso di crescita intrapreso.

Il club, inoltre, ha voluto ribadire la volontà di iniziare ad avviare una fase di investimenti sostenuta da RedBird. In questo percorso, ovviamente. è centrale il progetto del nuovo stadio, la cui presentazione è in corso proprio in questi momenti.

L'obiettivo è migliorare l'esperienza di tutti i tifosi, sviluppando delle nuove opportunità di ricavo e rafforzare la competitività del club milanese.