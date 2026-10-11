Non si fermano gli atti vandalici legati alla storia gloriosa del Milan. Dopo i danni fatti al murale dedicato a Franco Baresi, storico capitano rossonero scomparso pochissimi mesi fa, un nuovo episodio ha colpito un altro simbolo del mondo rossonero. Questa volta è stata presa di mira la lastra della rotatoria dedicata a Herbert Kilpin, fondatore del club di via Aldo Rossi.

Milan, nuovo atto vandalico da parte dei nerazzurri

La targa è stata imbrattata con della vernice blu, colore ricollegabile al tifo nerazzurro, che ha cancellato la frase «fondatore e presidente del Milan», compromettendo un elemento molto importante della dedica riservata a una delle figure più significative nella storia della società.

L’episodio arriva a pochissimi giorni di distanza distanza dai danni fatti al murale dedicato a Franco Baresi, poi ripristinato con una nuova opera, riaccendendo l’attenzione sugli atti vandalici dell'ultimo periodo. Questo atto vandalico non rovina solamente un 'opera' pubblica, ma va ad attaccare la memoria di una figura importantissima per i tifosi rossoneri.