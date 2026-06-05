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Milan, numeri simili ma valutazioni diverse: il paragone Athekame-Palestra

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Nonostante le statistiche siano molto simili, tra la valutazione di Athekame del Milan e Palestra ballano 40 milioni di differenza...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il giugno del Milan è iniziato esattamente come lo scorso anno: nel caos più totale. Mentre le altre big iniziano a muovere i primi passi per la prossima stagione, in Via Aldo Rossi tutto tace, il tempo passa e ogni settimana che scorre può rivelarsi deleteria. Ad oggi, il Milan si trova in una pistone davvero scomoda.

Milan, il tempo passa...

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Come sappiamo, in Via Aldo Rossi mancano ancora allenatore, direttore sportivo e direttore generale. Una totale assenza di quelle figure chiave che rende impossibile provare a pianificare quello che sarà il futuro del club rossonero. Se non arriveranno dei cambiamenti entro breve tempo, il nuovo progetto tecnico potrebbe fallire già in partenza.

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Per quanto riguarda il mercato estivo, però, gli scout continuano a monitorare diversi profili per l'estate. In modo molto particolare, a finire sotto l'attenzione di tutti è un curioso confronto tra Zachary Athekame e Marco Palestra.

Lo svizzero del Milan, fino ad ora, ha collezionato ben 27 presenze accumulando 823 minuti di gioco. Nonostante il 'basso' minutaggio, il giovane è riuscito a timbrare comunque 2 gol e 2 assist. La valutazione attuale? Tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Per quanto riguarda Palestra invece, il classe 2005 ha giocato 37 partite con più di 3000 minuti accumulati. Da segnalare anche 1 gol e 4 assist. Numeri molto simili a quelli dello svizzero, ma con un minutaggio maggiore che ha fatto schizzare la sua valutazione intorno ai 50 milioni di euro.

 

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