Milan, spunta Arbeloa per la panchina: in programma un incontro con Ibrahimovic e Cardinale. Tutti i dettagli
Il mercato dei giovani: Athekame e Palestra—
Per quanto riguarda il mercato estivo, però, gli scout continuano a monitorare diversi profili per l'estate. In modo molto particolare, a finire sotto l'attenzione di tutti è un curioso confronto tra Zachary Athekame e Marco Palestra.
Lo svizzero del Milan, fino ad ora, ha collezionato ben 27 presenze accumulando 823 minuti di gioco. Nonostante il 'basso' minutaggio, il giovane è riuscito a timbrare comunque 2 gol e 2 assist. La valutazione attuale? Tra i 10 e i 15 milioni di euro.
Per quanto riguarda Palestra invece, il classe 2005 ha giocato 37 partite con più di 3000 minuti accumulati. Da segnalare anche 1 gol e 4 assist. Numeri molto simili a quelli dello svizzero, ma con un minutaggio maggiore che ha fatto schizzare la sua valutazione intorno ai 50 milioni di euro.
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