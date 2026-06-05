Per quanto riguarda il mercato estivo, però, gli scout continuano a monitorare diversi profili per l'estate. In modo molto particolare, a finire sotto l'attenzione di tutti è un curioso confronto tra Zachary Athekame e Marco Palestra.

Lo svizzero del Milan, fino ad ora, ha collezionato ben 27 presenze accumulando 823 minuti di gioco. Nonostante il 'basso' minutaggio, il giovane è riuscito a timbrare comunque 2 gol e 2 assist. La valutazione attuale? Tra i 10 e i 15 milioni di euro.