Prosegue il lavoro istituzionale per la riqualificazione e la messa in sicurezza dell'area di San Francesco a San Donato Milanese. Questa mattina, il sindaco Francesco Squeri, accompagnato da una delegazione del Milan, ha incontrato il Prefetto di Milano per fare il punto sulla criticità della zona, segnata storicamente da alcuni problemi legati al degrado.

Milan, novità su San Siro

Controlli e presenza delle forze dell'ordine: Il prefetto ha voluto accogliere la richiesta del sindaco di prorogare la vigilanza rafforzata sul territorio, confermando delle nuove azioni periodiche.

Il prefetto ha voluto accogliere la richiesta del sindaco di prorogare la vigilanza rafforzata sul territorio, confermando delle nuove azioni periodiche. Interventi infrastrutturali: Presenti al tavolo anche i rappresentanti delle Ferrovie dello Stato, che hanno annunciato l'inizio dei lavori partendo dalla stazione di Rogoredo.

Presenti al tavolo anche i rappresentanti delle Ferrovie dello Stato, che hanno annunciato l'inizio dei lavori partendo dalla stazione di Rogoredo. Presidio integrato: E' stata condivisa la volontà di attivare delle ulteriori form di vigilanza coordinata tra soggetti coinvolti, includendo anche i privati.

Durante la riunione, l'amministrazione e i vertici societari hanno voluto illustrare le misure già messe in atto per garantire il presidio dell'area, sottolineando però che la situazione sia abbastanza complessa. I punti più importanti sono:

A commentare il tutto ci ha pensato il sindaco di San Donato, Francesco squeri: