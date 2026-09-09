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Arrivano ulteriori dettagli sul trasferimento di Youssouf Fofana dal Milan al Siviglia. Durante la conferenza stampa di presentazione, il club spagnolo ha voluto far chiarezza sulle cifre e sui termini dell'intesa raggiunta alcune settimane fa con il club di Via Aldo Rossi per portare il difensore in Spagna.

Milan, le cifre di Fofana al Siviglia

Come riferito da, l'operazione non prevede alcun costo del cartellino. Il Siviglia si fa carico solamente dell', lasciando il resto della copertura al club rossonero. La formula scelta da entrambi i club, infatti, è quella del prestito secco.

All'interno della bozza contrattuale non è stata inserita alcuna opzione legata al diritto o obbligo di riscatto a favore degli andalusi: al termine della stagione, il centrocampista francese farà ritorno al Milan, salvo futuri accordi. Questa formula ha permesso al Milan di''sfoltire' momentaneamente La Rosa, permettendo al giocatore di giocare con continuità in un campionato intenso come quello spagnolo.