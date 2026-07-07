L'asse di mercato tra Milano e Roma si fa sempre più acceso. Mentre i rossoneri sono ormai alle battute finali per Mario Gila, con l'agente del calciatore attualmente nel Lazio per definire l'uscita, i rossoneri stanno comunque definendo anche un'altra operazione: il Milan, infatti, è vicinissimo per il trasferimento in rossonero di Lorenzo Calvani, promettente terzino sinistro classe 2008 della primavera biancoceleste.

Milan, chi è Calvani?

L'obiettivo della dirigenza rossonera è chiarissimo: prelevare il talento per aggregarlo subito alella seconda squadra rossonera, Calvani avrebbe la possibilità di maturare per poi fare il salto di qualità magari in prima squadra.

Nato nel 2008, è un esterno basso di spinta dotato di un ottimo mancino e una spiccata facilità di corsa, caratteristiche che gli permettono di agire anche in una posizione più avanzata rispetto al solito. Cresciuto nel vivaio della Lazio, si è messo in luce prima nell'under 17 e poi nella primavera di Ponzi. I suoi numeri dell'ultima stagione, inoltre, certificano una crescita davvero impressionante.

I numeri

Il calciatore, infatti, ha collezionato 30 presenze tra le varie competizioni, mettendo a segno anche quattro assist vincenti per i compagni. A referto, però, una sola rete, quella della sfida contro ildove è stato eletto miglior giocatore della partita.

Nonostante la giovanissima età, il terzino ha già fatto l'esordio con l'Italia U17 di Massimiliano Favo, tecnico che l'aveva già inserito nel giro azzurro nelle selezioni minori. Per lui, infatti, si contano già tre presenze con la maglia della nazionale.

Il ragazzo, inoltre, è stato visionato dagli osservatori del Milan durante tutto l'anno: la dirigenza rossonera ha poi voluto affondare il colpo e l'idea da percorrere è ben chiara: fare la stessa strada fatta con Davide Bartesaghi.