Milan, non c’è più dialogo tra la parte sportiva e Gazidis

NEWS MILAN – Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano, in collegamento dal ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), per ‘Sky Sport 24‘, non ci sarebbe più alcun contatto e dialogo tra Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, e la parte sportiva, rappresentata, dopo il licenziamento (non ancora ufficiale) di Zvonimir Boban, dal direttore tecnico Paolo Maldini e dal direttore sportivo Frederic Massara.

Ognuno, infatti, starebbe andando avanti con il proprio lavoro: Gazidis si trova in sede, a ‘Casa Milan‘, mentre Maldini e Massara sono a Milanello per stare vicino alla squadra di Stefano Pioli per assistere all’allenamento odierno in vista del recupero di campionato, Milan-Genoa. Per scoprire quando si giocherà il recupero della 26^ giornata di Serie A, continua a leggere >>>

