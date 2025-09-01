Pianeta Milan
Milan, Nkunku: gli straordinari numeri col Lipsia. E col Chelsea …

Christopher Nkunku è il nuovo volto dell'attacco rossonero: acmilan.com presenta la punta del Milan tra numeri, carriera e curiosità
Emiliano Guadagnoli
Il Milan, in questa sessione di calciomercato, ha cercato tanti giocatori interessanti in giro per il Mondo. Due chiari obiettivo dall'inizio erano un centrale di difesa e un attaccante centrale. Tra i vari nomi fatti per la punta, alla fine, i rossoneri hanno deciso di chiudere per Nkunku del Chelsea. Il francese è arrivato a titolo definitivo per circa 38 milioni di euro più bonus. Ecco qualche passaggio sui suoi numeri in carriera.

(fonte: acmilan.com) - I numeri raccontano la sua crescita. Con il Lipsia 70 gol in 172 partite complessive e premi individuali di livello: nel 2021/22 è stato eletto Giocatore dell'Anno in Bundesliga, nel 2022/23 capocannoniere del campionato con 16 gol. A Londra ha sommato minuti e gol in due stagioni europee, aggiungendo versatilità tattica e abitudine a partite di alto livello: 18 gol in 62 partite. Numeri che si sposano con l'idea di calcio verticale e tecnico di casa Milan.

