Milan, niente lesioni per Leo Duarte: ecco quando rientrerà

MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è una buona notizia per la difesa del Milan. Il problema di Leo Duarte, infatti, è meno grave del previsto: gli accertamenti di ieri non hanno evidenziato alcuna lesione, ma solo un sovraccarico logico dovuto a un lungo stop. L’ex Flamengo rientrerà tra 14 giorni.

Insomma, notizia importante per Leo Duarte, che avrà la possibilità di riscattarsi in questa stagione dopo il poco spazio trovato con Giampaolo e Pioli, anche a causa del brutto infortunio al calcagno di mesi scorsi. Il brasiliano, considerando le tante partite in pochi giorni, se la giocherà con Gabbia e Musacchio per affiancare Romagnoli.