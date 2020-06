Calciomercato Milan – Kouassi, offerta del Psg per il rinnovo

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, al Milan interessa molto Tanguy Kouassi, difensore il cui contratto con il Psg è in scadenza a giugno. Il club francese ha fatto recapitare al calciatore una proposta di rinnovo, ma il classe 2002 sta riflettendo sul da farsi.

Alla finestra c’è il Milan. Non è un mistero che Kouassi sia un pupillo di Ralf Rangnick, che lo voleva già al Lipsia. Ivan Gazidis ci proverà a convincere il difensore, ma intanto vengono seguiti anche altri due profili molto interessanti, sempre de Psg: il difensore Thimothée Pembele e l’attaccante Arnaud Kalimuendo (ha segnato 9 gol in 12 gare con la nazionale Under 18 transalpina). INTANTO UN GRANDE EX ROSSONERO PARLA DELLA RIPARTENZA DELLA SERI A, CONTINUA A LEGGERE >>>