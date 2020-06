Ripresa Serie A, Massaro: “I 5 cambi sono positivi. Ecco il motivo”

MILAN NEWS – Daniele Massaro, ex calciatore del Milan, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato della ripartenza della Serie A e dell’introduzione dei 5 cambi. Ecco le parole di Massaro: “Cambi? È quello che ho fatto io negli ultimi anni: prestare attenzione alla qualità e non alla quantità dei minuti giocati, fossero 5, 15 o 30, l’importante quando si entra è cambiare qualcosa, dare l’adrenalina giusta, trascinare i compagni per cercare di vincere, di recuperare se si è in svantaggio e soprattutto essere pronti mentalmente, perché non è facile. Ci sono giocatori predisposti per questo, altri che hanno bisogno di più tempo per entrare in partita. Avendo la possibilità di fare tanti cambi, sicuramente un allenatore lavorerà anche su questo”.

In previsione del clima con temperature alte e del calendario compresso i 5 cambi sono positivi – ha proseguito Massaro – anche in vista della partita successiva. Chi ha una rosa con più qualità avrà dei vantaggi, ma il beneficio sarà generale. Certo, in una squadra come la Juve fai fatica a capire chi è il titolare e chi il panchinaro. Però tutti dovranno fare attenzione: abbiamo visto in questa fase che ci sono stati problemi muscolari dovuti al lungo stop. Sarà importante lavorare bene, perché non ci sarà più tempo per allenarsi. E l'allenamento saranno le partite stesse".