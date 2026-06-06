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Milan nel caos: è rottura con Allegri. Goretzka saltato? La strategia di Leao
PianetaMilan Top News: Allegri porta il Milan in tribunale? Gila e Goretzka saltati, le notizie migliori della giornata di oggi
Si prospettano delle settimane cariche di tensione a Casa Milan. Le parole di Leao hanno stizzito, e non poco, Cardinale: tutta una strategia del portoghese? Intanto i rossoneri, con il mercato congelato, perdono delle possibili pedine: Gila e Goretzka si allontanano?. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi:
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