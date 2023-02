Milan, guarda il Napoli: si può vincere anche vendendo | News

Il Milan potrebbe perdere dei prezzi pregiati durante il prossimo mercato, ma non sarebbe un disastro: l'operato del Napoli ne è un esempio

Enrico Ianuario

Una finestra di mercato chiude, un'altra se ne riaprirà esattamente tra quattro mesi. L'estate che verrà, infatti, sarà probabilmente molto importante per il Milan, club che dovrà necessariamente puntellare diversi reparti della propria rosa. Con Tatarusanu e Mirante che andranno via, i rossoneri dovranno acquistare un portiere. O meglio, vedranno arrivare Sportiello a parametro zero, con il quale c'è già un accordo. Probabilmente qualcosa verrà fatta anche in difesa, così come a centrocampo e in attacco, ma il tema che continuerà a tenere banco sarà sempre quello: il futuro di Leao.

Come ben si sa, l'attaccante portoghese non ha ancora rinnovato con il Milan e non è detto che possa farlo. Se non si dovesse trovare l'accordo tra il club e il giocatore e chi ne fa le sue veci, i rossoneri saranno costretti a venderlo in estate. Certo, Pioli perderebbe un calciatore che negli ultimi due anni ha avuto una crescita pazzesca e ha ancora tantissimi margini di miglioramento, ma un suo addio non dovrebbe far strappare i capelli ai tifosi del Milan. Del resto, basta guardare un esempio del nostro campionato italiano.

La scorsa estate, infatti, il Napoli ha rivoluzionato praticamente un'intera rosa, salutando a parametro zero e vendendo pilastri come Ospina, Koulibaly, Mertens e Insigne. Con la cessione del senegalese, ad esempio, i partenopei hanno acquistato dei calciatori che stanno consentendo oggi a Spalletti di essere la squadra più forte in Italia e una delle più temute in Europa. Perché, dunque, non pensare positivo in caso di addio di Leao? Certo, l'importante, in questo caso, è non commettere errori già commessi in passato, vale a dire le cessioni a parametro zero di Donnarumma, Calhanoglu e Kessie. Se Leao dovesse andare via, il Milan farebbe bene ad incassare del denaro da poter reinvestire sul mercato in entrata.

Del resto un sostituto all'altezza, se non più forte del portoghese, si potrebbe trovare. Magari anche ad un prezzo non poi così elevato (vedi Kvaratskhelia e Kim al Napoli). Dovendo fare degli esempi in casa rossonera, solamente due anni fa si pensava che Donnarumma non potesse essere sostituito da nessun altro portiere. E invece Maignan si è dimostrato addirittura più forte del suo predecessore. Dunque bisogna solamente stare calmi e imparare dal Napoli, club che in estate ha fatto un gran mercato prima in uscita e poi in entrata. Sarà così anche per il Milan da giugno in poi? Vedremo.