Calciomercato Milan – Zaniolo in estate? C’è di nuovo l’ipotesi Ziyech

La trattativa sembrava vicina ad andare in porto. Tanto che, a quanto pare, era già stato prenotato un volo da Pisa per Londra . Poi, però, gli inglesi - che avevano speso i loro 30 milioni di euro per acquistare Hamed Junior Traorè dal Sassuolo - hanno deciso di rinunciare all'operazione e, pertanto, l'affare è sfumato.

Zaniolo, fuori dal progetto Roma, andrà via la prossima estate. Il Milan resta interessato per il calciomercato di luglio e agosto anche perché, secondo 'SM', con il contratto in scadenza il 30 giugno 2024, i giallorossi non potranno chiedere più di 15-18 milioni di euro per il suo cartellino.