Nuova sanzione pecuniaria per il Milan per un ritardo di un minuto contro l'Atalanta: il quadro delle ammonizioni e la situazione squalificati
Milan-Atalanta 3-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Il Giudice Sportivo ha inflitto al Milan un'ammenda da 2.000 euro per essere entrata in campo con un minuto di ritardo in occasione della sfida contro l'Atalanta. Si tratta del terzo provvedimento di questo genere ricevuto dal club rossonero nelle prime sette giornate di campionato, a cui si aggiungono gli oltre 130mila euro di multe accumulati per motivi simili durante la scorsa stagione.
Milan, il quadro dei cartellini gialli in Serie ASul fronte disciplinare si registra la prima ammonizione stagionale per Adrien Rabiot, sanzionato dal direttore di gara Chiffi per proteste. In testa c’è Strahinja Pavlovic con tre cartellini gialli, ricevuti contro Venezia, Lazio e Sassuolo. Seguono a quota due ammonizioni Koni De Winter e Pervis Estupiñán, entrambi puniti rispettivamente contro Juventus e Sassuolo. Una sola ammonizione in campionato per Gonçalo Ramos, Mario Gila, Christian Pulisic, Alphadjo Cisse e Ruben Loftus-Cheek.
La situazione in Europa LeagueIn Europa League, la società rossonera non ha finora ricevuto sanzioni pecuniarie da parte della UEFA per ritardi d'ingresso sul terreno di gioco o per condotte del pubblico. Sarà invece costretto a saltare la prossima gara contro il Bournemouth il difensore Filippo Terracciano, fermato per una giornata dal giudice sportivo a causa dell'espulsione diretta rimediata a Salisburgo. Per quanto riguarda i cartellini gialli, figurano due soli giocatori nell'elenco dei sanzionati. Strahinja Pavlovic ha incassato l'unico cartellino giallo mostrato ai rossoneri nella sfida contro il Benfica, mentre Omari Hutchinson è stato ammonito nel primo tempo del match della ‘Red Bull Arena’.
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