Giancarlo Marocchi accende il dibattito dopo la prestazione di Fikayo Tomori contro il Salisburgo e scattano subito i paragoni con Mario Gila. Il difensore del Milan, messo fuori rosa in estate ed esortato a trovarsi una nuova squadra, è stato reintegrato in gruppo per mancanza di offerte ritenute congrue. Nella vittoria per 4-0 alla 'Red Bull Arena', l'ex Chelsea è sceso in campo da titolare, collezionando i primi minuti della sua stagione e rendendosi protagonista di una prova attenta.

Milan, Marocchi: "Tomori o Gila? Come valore siamo lì..."

"Quella su Tomori è stata una decisione sbagliata. Perché spendere tantissimi soldi per prendere Gila? Come valore siamo lì… Tomori ha fatto una buonissima partita. Temevo un Milan fragile con il solo Jashari davanti la difesa, invece non è stato così".

Intervenuto a 'Sky Sport' al termine del match,ha criticato la scelta deldi liberarsi diper investire 30 milioni su

Il difensore spagnolo, tuttavia, sarebbe arrivato a prescindere dall'addio di Tomori. Se il centrale inglese avesse lasciato il Milan, la società avrebbe affondato il colpo su uno tra Goncalo Inacio e Tiago Gabriel.

Il futuro di Tomori

Il contratto diandrà ine le possibilità di rinnovo sono ai minimi storici. A partire da gennaio, il centrale classe 1997 sarà libero di accordarsi con un nuovo club a: una mossa che gli permetterebbe di trovare squadra più facilmente. Il Milan, non essendo riuscito a monetizzare in estate, dovrà accontentarsi dei('Calcio e Finanza') che risparmierà sul nuovo ingaggio.