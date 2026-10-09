Il Milan a gennaio potrebbe completare il lavoro iniziato durante il mercato estivo.

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' il Diavolo sta già iniziando a lavorare per farsi trovare pronto.

Cardinale ha intenzione di riportare il club in alto e già in questa stagione spera di alzare un trofeo, ecco perché se ci saranno le condizioni giuste investirà ancora.

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La trattativa per la difesa: l'obiettivo Gonçalo Inácio

Sul finire della sessione estiva del mercato il Milan aveva bussato alla porta presentando un'offerta superiore ai 40 milioni di euro , non si chiuse perché lo Sporting non trovò un sostituto all’altezza.

, non si chiuse perché lo Sporting non trovò un sostituto all’altezza. A gennaio la pista si potrebbe riaccendere.

Da capire se il club portoghese aprirà a una cessione invernale o si aspetterà l'estate: il difensore resta sensibile al corteggiamento del Milan.

Caratteristiche tecniche e soluzioni tattiche

Per la difesa, si legge, la priorità resta la pista che porta a Gonçalo Inácio checonosce molto bene avendolo allenato alloe che non viene ritenuto incedibile.Il portoghese sarebbe stata la ciliegina sulla torta del mercato estivo visto che sulla carta è il difensore con le caratteristiche perfette per il calcio di

Inácio è un difensore molto moderno: gioca benissimo il pallone, è la sua qualità maggiore insieme all'impostazione dal basso e le sue progressioni palla al piede partendo da dietro.

Se il Milan dovesse continuare a giocare con la difesa a tre, il portoghese potrebbe giocare al centro del reparto con Gila a destra e Pavlović a sinistra.

Le tempistiche per il mercato di gennaio

se il Milan vuole davvero con forza Gonçalo Inácio dovrà cercare di chiuderlosenza portare l'eventuale operazione agli ultimi giorni della sessione.