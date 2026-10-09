Calciomercato Milan: si riaccende la pista Gonçalo Inácio per la difesa a tre di Amorim. Ecco la strategia di Cardinale per anticipare i tempi
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Il Milan a gennaio potrebbe completare il lavoro iniziato durante il mercato estivo.
Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' il Diavolo sta già iniziando a lavorare per farsi trovare pronto.
Cardinale ha intenzione di riportare il club in alto e già in questa stagione spera di alzare un trofeo, ecco perché se ci saranno le condizioni giuste investirà ancora.
La trattativa per la difesa: l'obiettivo Gonçalo InácioPer la difesa, si legge, la priorità resta la pista che porta a Gonçalo Inácio che Amorim conosce molto bene avendolo allenato allo Sporting e che non viene ritenuto incedibile.
- Sul finire della sessione estiva del mercato il Milan aveva bussato alla porta presentando un'offerta superiore ai 40 milioni di euro, non si chiuse perché lo Sporting non trovò un sostituto all’altezza.
- A gennaio la pista si potrebbe riaccendere.
- Da capire se il club portoghese aprirà a una cessione invernale o si aspetterà l'estate: il difensore resta sensibile al corteggiamento del Milan.
Caratteristiche tecniche e soluzioni tatticheIl portoghese sarebbe stata la ciliegina sulla torta del mercato estivo visto che sulla carta è il difensore con le caratteristiche perfette per il calcio di Ruben Amorim.
Inácio è un difensore molto moderno: gioca benissimo il pallone, è la sua qualità maggiore insieme all'impostazione dal basso e le sue progressioni palla al piede partendo da dietro.
Se il Milan dovesse continuare a giocare con la difesa a tre, il portoghese potrebbe giocare al centro del reparto con Gila a destra e Pavlović a sinistra.
Le tempistiche per il mercato di gennaioCardinale deve evitare di ripetere l'errore estivo: se il Milan vuole davvero con forza Gonçalo Inácio dovrà cercare di chiuderlo il prima possibile senza portare l'eventuale operazione agli ultimi giorni della sessione.
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