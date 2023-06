Milan, via Maldini e Massara? “Decisione presa”. Le ultime | LIVE

Paolo Maldini e Frederic Massara sembrano essere molto vicini all'addio dal Milan dopo l'incontro odierno con Gerry Cardinale. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe una decisione del numero di RedBird, scontento del mercato fatto. Uno strappo impossibile da ricucire. Già pronti i sostituti (Furlani e Monacada): da capire se temporaneamente o in maniera permanente. Ecco, dunque, il LIVE con tutte le ultime news minuto per minuto e in tempo reale!