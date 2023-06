Maldini e Massara lasciano il Milan. Secondo Sky una decisione di Cardinale, cui non è piaciuto il mercato della società.

Decisione presa e ribaltone inaspettato: Maldini e Massara lasciano il Milan. A dirlo è Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky. Manca ancora l'ufficialità, che potrebbe arrivare a breve o nella giornata di domani, ma le cose - dopo opportune verifiche, fanno sapere - sono ormai delineate. Non è piaciuto il lavoro sul mercato: troppi flop e soldi spesi. La squadra, a giudizio di Gerry Cardinale, non si è rinforzata a dovere.

Pare che non ci sia spazio per ricucire e che Cardinale - spiega Di Marzio - abbia comunicato ai due dirigenti la decisione con un semplice: "Grazie non rientrate più nei nostri piani". Le frizioni andavano avanti da tempo, con Maldini che avrebbe voluto un investimento più importante e maggiore budget.