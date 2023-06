Il ribaltone in casa Milan, con l'addio di Maldini e Massara, non dovrebbe riguardare la guida tecnica. Stefano Pioli - secondo quanto scritto dal giornalista di Calciomercato.com Daniele Longo - godrebbe infatti della fiducia di Gerry Cardinale. Per quanto riguarda l'assetto dirigenziale si andrebbe invece verso un duopolio di Furlani (attuale AD) e Moncada (capo area scouting). Il secondo prenderebbe la carica di direttore sportivo.

Per quanto riguarda Maldini,continua Calciomercato.com, non dovrebbero trattarsi di dimissioni. Ma di licenziamento, deciso in prima persona da Gerry Cardinale.