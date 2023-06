Milan, nessuna tensione tra le parti dopo il confronto | PM NEWS

In casa Milan non ci sarebbero state tensioni dopo il confronto avvenuto nella giornata odierna tra Paolo Maldini e Gerry Cardinale

Negli ultimi minuti è uscita la notizia secondo cui ci sarebbero state delle tensioni tra Paolo Maldini e la proprietà a seguito dell'incontro odierno. Secondo quanto risulta alla nostra redazione, la diversità di vedute esiste e non si può negare, ma sono escluse tensioni tra le parti. Il futuro del Milan si saprà prossimamente, ma non ci saranno comunicati nei prossimi giorni. La proprietà comunque avrebbe grande rispetto per l'ex terzino rossonero.