Milan, il resoconto di una stagione non vissuta al massimo

Finisce qui, la stagione 2022/23 si conclude con il Milan al quarto posto in campionato e tra le quattro squadre migliori d'Europa grazie al percorso in Champions League. In questi mesi abbiamo sempre posticipato giudizi e resoconti al 5 giugno ed ora eccoci qui. Iniziamo da un punto che ora e fino ad agosto ci ritroveremo a discutere in tutte le sue sfumature: il mercato fatto in questa stagione è stato fallimentare. Dest, Origi, Vranckx, Pobega e Adli hanno toppato, non convincendo mai e sfruttando malissimo le occasioni dategli da Stefano Pioli. A distanza di tempo, il turnover adoperato dal tecnico rossonero aveva, forse, l'obiettivo di inserire nel motore proprio i giocatori sopracitati senza mai, purtroppo, riuscire nell'intento.