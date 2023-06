La decisione di Gerry Cardinale di licenziare in tronco tutta l'area tecnica, composta da Paolo Maldini e Ricky Massara, non è stata affatto presa bene dai giocatori più rappresentativi della squadra. Questo quanto scrive La Repubblica. I senatori del Milan, tra cui Theo Hernandez, Mike Maignan e Rafael Leao non avrebbero infatti preso bene la notizia, giunta come un fulmine a ciel sereno.