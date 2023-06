Milan, Maldini chiede più autonomia: tensioni con la proprietà | News

Si è concluso da diverse ore l'incontro previsto per oggi tra Paolo Maldini e Gerry Cardinale, che sarebbe dovuto servire per fare un punto della situazione al termine della stagione. Sembrava essere andato tutto per il meglio, ma secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano, inviato di 'Sky', l'incontro non sarebbe andato poi così tanto bene.