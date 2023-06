Milan, Maldini via? A Furlani e Moncada più poteri | Gazzetta

Paolo Maldini e Ricky Massara via dal Milan? Si va verso una clamorosa separazione dopo l'incontro di oggi con Gerry Cardinale. Questione di budget e ambizioni, filtra da una parte, questione di metodologie e autonomia decisionale filtra dall'altra. E ora? In caso di separazione delle parti, scrive La Gazzetta dello Sport, non verrà presa una decisione di pancia, ma sarà ponderata. E' possibile però che sia già pronto in piano B, che prevede una maggior presenza di Cardinale a Milano e un maggior coinvolgimento di due figure già in organico, ovvero l'AD Giorgio Furlani e l'attuale capo dell'area scouting Geoffrey Moncada.