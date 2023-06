Milan, la posizione di Pioli tra i punti di rottura con Maldini | News

Ormai sembra non ci sia più niente da fare. Gerry Cardinale avrebbe comunicato a Paolo Maldini e Frederic Massara la volontà di non proseguire più nel rapporto che perdurava da diversi anni, esonerandoli di fatto. Sebbene una comunicazione ufficiale ancora non sia giunta.

Interessante, a tal proposito, il retroscena raccontato dai colleghi di 'Sportitalia', secondo i quali tra i punti di rottura tra Paolo Maldini e Gerry Cardinale ci sarebbe stata anche la posizione del tecnico Stefano Pioli. La proprietà lo vorrebbe tenere, anche per il recente rinnovo di contratto, mentre secondo l'ex terzino del Milan quantomeno poteva essere un punto di discussione. Un'altra criticità sarebbe rappresentata dal monte ingaggi e non tanto il budget da investire per i cartellini. La proprietà vorrebbe mantenerlo come quello attuale anche per la prossima stagione, senza dover ricorrere a nessuna deroga nemmeno per dei parametri zero di alto livello. LEGGI ANCHE:Milan, l'Inter ti batte anche sugli spalti >>>