Milan, l’apporto dei tifosi è da record: ma è ancora l’Inter a vincere

Dal 2000/01 ad oggi, l'Inter è stata in vetta a questa classifica degli spettatori in ben quattordici occasioni su ventidue campionati, senza ovviamente contare la stagione 2020/21 disputata a porte chiuse. Soltanto il Milan, in sei occasioni, e la Roma, in due, hanno tolto ai nerazzurri il primo posto in termini di spettatori presenti allo stadio in Serie A.