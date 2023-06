Milan, Cardinale furioso con Maldini per De Ketelaere | News

Gerry Cardinale, nel corso dell'incontro con Paolo Maldini, sarebbe diventato furioso per l'acquisto del Milan di Charles De Ketelaere

Nelle ultime ore sta tenendo banco la questione relativa alle presunte tensioni tra Gerry Cardinale e Paolo Maldini durante l'incontro che i due hanno avuto nella giornata odierna. Come anticipato, secondo quanto appreso dalla nostra redazione non ci sarebbe alcuno screzio, ma solo vedute diverse, ma sono emerse delle interessanti novità.

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport', infatti, Gerry Cardinale sarebbe diventato furioso nel momento in cui si è parlato del mercato e in modo particolare dell'acquisto di Charles De Ketelaere, che lo stesso Paolo Maldini ha definito più intelligente di un arrivo di Paulo Dybala.