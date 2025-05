Milan, Maignan in lizza per un ambitissimo premio: ecco di cosa si tratta

Mike Maignan, portiere del Milan, è in lizza per un ambito premio in questa stagione. L'estremo difensore rossonero, infatti, nell'annata che sta per volgere alla conclusione è stato uno dei migliori quantomeno in Serie A. Anche lui, come tutta la squadra, ha avuto un suo periodo di flessione, ma senza le sue parate la situazione sarebbe anche potuta essere peggiore probabilmente. Nonostante il nono posto in campionato e l'eliminazione precoce in Champions League il francese rimane comunque uno dei volti di questo club. E, come già detto, anche a livello di prestazioni in pochi gli stanno davanti, almeno nella massima serie italiana.