L'estate della rifondazione in casa Milan non fa sconti a nessuno. Tra i nodi più spinosi, infatti, spunta anche la gestione di Ruben Loftus-Cheek, calciatore passato molto rapidamente dallo status di colpo da novanta a separato in casa. Durante l'anno dei 10 gol sotto la gestione di Pioli, si erano sollevati diversi punti interrogativi. Una volta che l'allenatore italiano andò via, sono spariti anche i gol, ma sono rimasti i problemi fisici che l'hanno sempre attaccato.

Milan, l'uscita di Loftus-Cheek non sarà così facile

I nodi economici dell'addio

Neanche la gestione di Massimiliano Allegri è riscatta a rigenerarlo, nonostante l'allenatore livornese avesse chiesto esplicitamente una dose importante di reti a lui e al suo compagno di reparto Fofana. Ora, con l'arrivo di Amorim, la sentenza sembra essere definitiva: l'allenatore portoghese non vede Loftus-Cheek al centro del progetto rossonero, escludendolo così dal gruppo di lavoro.Vendere l'inglese, tuttavia, si preannuncia davvero difficile per il Milan. I parametri economici del suo contratto, infatti, rendono difficile il tutto: il centrocampista percepisce circa 4 milioni di euro netti all'anno, con scadenza nel giugno del 2027, monetizzare, infatti sarà complicatissimo.

Avvistato a Montecarlo in occasione del gran Premio di Formula Uno, il centrocampista inglese aveva risposto così ad alcune domande legate al suo futuro, cercando comunque di non sbilanciarsi troppo:

"Al momento non posso dire molto. Mi sto prendendo del tempo per rilassarmi e godermi le vacanze con la mia famiglia"