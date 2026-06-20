Giornata piena di notizie in Casa Milan. Mentre la società continua a ricercare un direttore sportivo, e in quest'ottica spunta il nome di Domenico teti, sul fronte mercato iniziano a delinearsi i primi scenari. In entrata, resta vivo l'interesse per Hjulmand. Dal Portogallo, infatti, arrivano segnali importanti sul centrocampista. In uscita, invece, il Milan è vicino a salutare Simone Lontani, attaccante classe 2008. Attenzione, però, anche alla situazione legata ad Ardon Jashari, con l'Atalanta che sembrerebbe essere sul calciatore.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Calciomercato Milan, in arrivo Hjulmand?

Con l'arrivo di Amorim in panchina, il nome caldo per il mercato rossonero è quello diDirettamente dal Portogallo, nel pomeriggio di oggi sono arrivate delle indiscrezioni sul suo conto: il centrocampista danese, infatti, avrebbe già salutato squadra e staff tecnico. L'ex calciatore, infatti, potrebbe lasciare a breve lo Sporting Lisbona per una cifra vicina ai 35 milioni di euro.

La concorrenza c'è, ma l'ostacolo principale del Milan è rappresentato dalla sovrabbondanza a centrocampo. Analizzando tutti i nomi, inclusi i rientranti dai prestiti, serviranno alcune cessioni per far spazio ad un suo ipotetico arrivo.

Addio ad un gioiellino

Continuando a parlare del mercato, bisogna toccare anche il tasto legato alle uscite. Il Milan, infatti, sta per perdere il giovane, attaccante classe 2008, uno dei talenti più promettenti del settore giovanile rossonero. Arrivato dalnel 2022, il giovane non ha rinnovato il proprio contratto con i rossoneri, avendo così l'opportunità di liberarsi a zero. Ad approfittare della situazione è il Parma: la firma on i ducali dovrebbe infatti arrivare nella prossima settimana.

Lontani saluta i rossoneri dopo un'ottima stagione: 10 gol segnati e 3 assist fatti per i compagni, il tutto in sole 221 partite giocate.

L'Atalanta vuole Jashari!

L'Atalanta, dopo aver incassato circa 100 milioni dalle cessioni di, cerca assolutamente dei rinforzi a centrocampo. La dea, infatti, starebbe seguendo con molta attenzione. Al momento però, non silurerebbero esserci delle offerte ufficiali. Il Milan non vorrebbe venderlo, a meno che non si tratti di una proposta molto onerosa, pensando nuovamente all'errore fatto con De Ketelaere, esploso dopo l'addio al

Analizzando la situazione, al momento siamo in una fase di monitoraggio: l'Atalanta ha le risorse economiche per affondare il colpo, ma il Milan ha più interesse nel valorizzare Jashari invece che cederlo subito, soprattutto dopo l'attuale stagione, caratterizzata dal brutto infortunio al perone che ha limitato il giovane.

Spunta un nuovo possibile direttore sportivo

Il Milan è ancora alla ricerca di un direttore sportivo e, tra i vari nomi, è spuntato anche quello di Domenico Teti, unico italiano presente nella lista. Nell'arco ella sua ventennale carriera, il dirigente ha lavorato con(dove contribuì all'esplosione di Mustafi e),. Nonostante l'ultima parentesi non sia stata poi così positiva, l'italiano è comunque seguito con attenzione da Gerry Cardinale.