Il mercato entra nel vivo anche per quanto riguarda i talenti più giovani e, questa volta, a farne le spese è proprio il Milan. Il club di via Aldo Rossi, infatti, è in procinto di perdere uno dei suoi gioielli più interessanti e prolifici del settore giovanile: stiamo parlando di Simone Lontani, attaccante classe 2008 ormai vicinissimo al Parma.

Calciomercato Milan, Lontani saluta i rossoneri

L'operazione si concretizzerà a parametro zero: il contratto del giovane, infatti, scadrà il 30 giugno del 2026 e il rinnovo, come possiamo intuire, non è arrivato. Il, ovviamente, ha fiutato l'affare, muovendosi in anticipo per assicurarsi le prestazioni del giovane.

Prelevato nelle giovanili del Cesena e arrivato a Milano nel 2022 , Lontani ha vissuto una fortissima crescita esponenziale. I suoi numeri, infatti, sono più che positivi. Nell'ultima stagione, il giovane ha collezionato 10 reti e 3 assist in 21 partite giocate, con 1 gol in ogni 148 minuti.

Il futuro del giovane è ormai tracciato: la firma con il Parma, infatti, arriverà nella prossima settimana. Una perdita davvero importante per il Milan, che vede andare via a zero uno dei suoi talenti più grandi passati per le giovanili rossonere.