Robert Lewandowski è ufficialmente un nuovo calciatore del Chicago Fire FC. La franchigia americana ha presentato la stella polacca che, dopo aver chiuso la sua avventura al Barcellona, ha deciso di ripartire dagli Stati Uniti per il suo ultimo capitolo della sua carriera. Un trasferimento che lascia dell'amaro in bocca in Casa Milan.

Milan, niente Lewandowski: ripartirà dagli Stati Uniti

I rossoneri, nelle scorse settimane, hanno seguito e monitorato la situazione del centravanti polacco con estrema attenzione, accarezzando l'idea di poterlo far approdare a Milano. La dirigenza rossonera ha fiutato l'opportunità, provando ad inserirsi concretamente tra i club interessati al bomber, ma qualcosa non ha funzionato.

A spegnere sul nascere ogni sogno ci ha pensato il calciatore stesso. Durante la sua conferenza stampa di presentazione, l'attaccante ha voluto chiarire una volta per tutte i motivi che lo hanno spinto ad accettare l'offerta degli americani, volando così oltreoceano:

«Non riuscivo a immaginare di giocare in un’altra squadra in Europa al di fuori del Barcellona, motivo per cui sapevo che la mia prossima avventura sarebbe stata fuori dal continente. Per me, per la mia famiglia, non è un cambiamento facile passare dall’Europa a fuori, ma speriamo che questo sia un nuovo bel capitolo della nostra vita»

Il lungo corteggiamento

Il Milan cercava un profilo di spessore internazionale in grado di guidare il reparto e di far fare il salto di qualità ai giovani presenti nella rosa. I contatti ci sono stati: la dirigenza ha provato a capire se ci fossero i margini economici e, soprattutto, motivazionali per convincere il calciatore ad accettare il progetto rossonero.

Il polacco, però, ha preferito declinare l'offerta e volare negli Stati Uniti: il futuro di 'Lewa', infatti, è nella Major League Soccer, mentre il Milan guarda da lontano con l'amaro in bocca.