Robert Lewandowski lascia definitivamente il calcio europeo. Il centravanti polacco ha scelto di trasferirsi negli Stati Uniti, dove indosserà la maglia dei Chicago Fire. L’attaccante polacco era in scadenza di contratto e lascia il Barcellona a parametro zero. Da pochi istanti è arrivato l’annuncio ufficiale da parte della società americana. L'operazione chiude un capitolo storico del calcio europeo, che ha visto il centravanti realizzare oltre 560 reti in sedici anni di carriera trascorsi tra Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Barcellona. Negli ultimi mesi, il giocatore era stato inserito tra gli obiettivi di mercato del Milan, che prima del licenziamento di Tare, Allegri, Furlani e Moncada aveva avuto diversi contatti con il suo agente Pini Zahavi.

Ecco perché il Milan ha scelto di non affondare il colpo per Lewandowski

I numeri di Lewandowski nella stagione appena terminata

Il comunicato ufficiale del Chicago Fire

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"Il Chicago Fire FC ha annunciato oggi l'acquisizione dell'icona del calcio mondiale e miglior marcatore di tutti i tempi della Polonia, Robert Lewandowski, come Designated Player (Giocatore Designato). Il prolifico attaccante sbarca nella Major League Soccer (MLS) con una delle carriere più titolate nella storia di questo sport, avendo messo a segno più di 700 gol tra nazionale e top club europei, da ultimo l'FC Barcellona. Proprio con il club catalano, il mese scorso, ha contribuito alla conquista del titolo de La Liga, dopo aver dominato per otto anni le classifiche marcatori nei campionati tedesco e spagnolo. Il suo arrivo sottolinea inoltre l'impegno dei Fire nel mettere in campo una squadra di altissima qualità, portando talenti di livello mondiale per puntare alla vittoria dei campionati ed elevare il profilo globale del Club. Lewandowski occuperà uno slot come Designated Player e un posto nel roster internazionale, in attesa di ricevere il visto P-1 e il Certificato di Trasferimento Internazionale. Il suo contratto sarà valido fino al termine della stagione MLS 2027-28".