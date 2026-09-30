Arrivato in estate dal Troyes per 3 milioni di euro, Sankhoun Diawara non ha ancora collezionato la sua prima presenza con la maglia del Milan. Nonostante il mancato impiego, il giornalista Francesco Letizia ha raccontato come da Milanello trapelino ottime sensazioni sulle qualità del centrale francese classe 2006.

Chi è Sankhoun Diawara

Milan, le parole di Letizia su Diawara

"Mi aspetto minutaggio anche per Sankhoun Diawara, un ragazzo di cui a Milanello si parla un gran bene. E non è per giustificare l'acquisto o l'investimento, anche perché non si tratta di una cifra enorme, ma è un giudizio sano e obiettivo sui suoi mezzi tecnici, atletici e sul suo carattere. Per come ne ho sentito parlare, un po' di spazio nelle prossime partite me lo aspetto".

Perché non ha ancora esordito e quando potrebbe farlo

11 ottobre: Sassuolo-Milan

15 ottobre: Salisburgo-Milan (Europa League)

18 ottobre: Milan-Atalanta

22 ottobre: Milan Bournemouth (Europa League)

25 ottobre: Udinese-Milan

28 ottobre: Milan-Bologna

31 ottobre: Milan-Inter

è un difensore centraleabile in fase di impostazione.lo rendono un giocatore molto bravo nel gioco aereo e in area di rigore. Abile nell'uno contro uno, sa sfruttare al meglio il suo fisico per reggere l'impatto anche degli attaccanti più fisici. In Ligue 2 con la maglia del Troyes, il centrale francese ha giocato in stagione 14 partite di cui 12 da titolare con 1048 minuti in campo.Questo il commento dinell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube:non lo ha ancora lanciato, mascalpita per collezionare la sua prima apparizione con la maglia del. Il ruolo ideale del classe 2006 è quello di braccetto di sinistra della difesa a tre, posizione occupata daLa continuità del centrale serbo, già a quota 540 minuti in stagione, non sta permettendo al francese di trovare spazio. I rossoneri sono però attesi da unche li vedrà impegnati ogni tre giorni nel mese di ottobre: ecco il calendario.

Durante questa fase, Amorim sarà costretto ad effettuare un po' di turnover per dare fiato ai titolarissimi e permettere alle seconde linee di dare il loro contributo. Diawara potrebbe approfittare di questo periodo per entrare nelle rotazioni del tecnico portoghese, così come anche Francesco Camarda, Christian Comotto e tutti i giocatori che hanno faticato a trovare spazio sino ad ora.