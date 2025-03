Milan Legends, che torneo con Real e Bayern Monaco: le informazioni

In memoria del grande e scomparso Franz Beckenbauer, le leggendarie squadre del VfB, del Real Madrid, dell'AC Milan giocheranno in un torneo

(traduzione da vfb.de) - In memoria del grande e scomparso Franz Beckenbauer, le leggendarie squadre del VfB, del Real Madrid, dell'AC Milan, dell'AFC Ajax e del Borussia Dortmund prenderanno parte a un torneo ospitato dal Bayern Monaco il 17 marzo. Il Bayern Monaco organizza un torneo indoor unico nel suo genere in memoria di Franz Beckenbauer, scomparso nel gennaio 2024, e per celebrare il 125° del club . Alla "Beckenbauer Cup", che avrà inizio il 17 marzo alle 18:30 CET presso il SAP Garden di Monaco di Baviera, parteciperanno sei squadre. Ai padroni di casa del Bayern e del VfB si uniranno al torneo le squadre leggendarie del Borussia Dortmund, dell'AC Milan, dell'AFC Ajax e del Real Madrid. L'identità della sesta squadra, un'altra squadra di fama internazionale, sarà annunciata presto, insieme alle informazioni sui biglietti. L'intero ricavato andrà alla Fondazione Franz Beckenbauer.