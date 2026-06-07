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Milan, Leao e l’incubo Mondiale: quando sconterà la squalifica?

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Leao rischia di saltare la prima partita del Mondiale a causa dell'espulsione contro il Cile? Ecco cosa dice il regolamento
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

La litigata di ieri tra Rafael Leao e Ivan Roman durante l'ultima amichevole contro il Cile prima del Mondiale ha fatto il giro del mondo ovviamente, con i due calciatori che sono stati espulsi alla fine del primo tempo. Ma la domanda che sorge spontanea è una sola: quando sconterà la squalifica il numero 10 del Milan?

Milan, Leao espulso per lite: quando sconterà la squalifica?

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Secondo il Codice Disciplinare della Fifa, quando un calciatore viene espulso in amichevole dovrà saltare l'amichevole successiva. Nel caso di Rafael Leao, però, stiamo parlando di un'espulsione diretta avvenuta a causa di una condotta violenta: se la Commissione FIFA riterrà che l'episodio sia troppo grave, potrebbe estendere la squalifica a più giornate. La possibilità che Leao salti la prima partita del Mondiale, quindi, è più che probabile: niente match contro la Repubblica Democratica del Congo?

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Il preceden

L'unica cosa certa, attualmente, è che il calciatore portoghese non prenderà parte all'amichevole contro la Nigeria il 10 di giugno, successivamente bisognerà capire le intenzioni della Commissione. Ci sono, però, da citare dei precedenti, uno con Ronaldo e uno con Locadia che potrebbero 'santificare' Leao: difficilmente la FIFA punisce per più di una giornata un calciatore, a meno che non si tratti di comportamenti discriminatori o aggressioni all'ufficiale di gara.

 

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