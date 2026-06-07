Il preceden
L'unica cosa certa, attualmente, è che il calciatore portoghese non prenderà parte all'amichevole contro la Nigeria il 10 di giugno, successivamente bisognerà capire le intenzioni della Commissione. Ci sono, però, da citare dei precedenti, uno con Ronaldo e uno con Locadia che potrebbero 'santificare' Leao: difficilmente la FIFA punisce per più di una giornata un calciatore, a meno che non si tratti di comportamenti discriminatori o aggressioni all'ufficiale di gara.
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