Milan, Leao test verso il derby. Recupero non facile. Si punta a…

Supercoppa italiana 2025, il Milan vince in rimonta contro la Juventus e si apre le porte del derby contro l'Inter. Assenza pesante per Conceicao che ha dovuto fare a meno di Rafael Leao . Il portoghese potrebbe recuperare per il derby? Luca Bianchin , giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha aggiornato su X con le condizioni di Leao verso la finale di lunedì sera.

"Rafa Leao sarà in campo a Riad tra mezz'ora, solo con lo staff, per capire come va l'elongazione al flessore sinistro". Un recupero difficile verso il derby di lunedì sera, ma con un piano chiaro in testa: "L'idea al momento è capire se possa giocare qualche minuto nel secondo tempo: il recupero non è semplice ma il derby è il derby…". Vedremo se Leao riuscirà a giocare almeno qualche minuto contro l'Inter.