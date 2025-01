Sulla coppia Abraham-Morata: "Alvaro è vero che viene spesso in appoggio e le nostre ali non hanno fatto quello che volevo in profondità. Questo non va bene. Io ho applicato spesso il 4-4-2 negli anni, ma abbiamo preparato qualcosa di diverso nel secondo tempo. In futuro potremmo anche giocare con due punte in avanti".

Sul carattere: "Ti posso dire che dopo i 45' nello spogliatoio non ho dato baci ai giocatori. Mi sono arrabbiato perché ho visto che la squadra non faceva le cose che avevamo preparato. Il gruppo è umile, ma ogni tanto manca quella buona cattiveria, che col tempo arriverà. I giocatori hanno bisogno di una buona parola e di qualche botta. Io non sono molto simpatico, non mi piace dare gli abbracci. Sono più le volte che mi arrabbio che il contrario. Il gruppo ha accettato un allenatore che non è simpatico, ma io non sono qui per farmi degli amici, bensì per vincere. Quello che è successo nello spogliatoio rimane là".