La sosta delle Nazionali ha lasciato del tempo prezioso a Ruben Amorim ma anche un gruppo ristretto a Milanello. Tra i vari calciatori rimasti a disposizione del tecnico protese risultano Mario Gila, Matteo Gabbia e Fikayo Tomori.

Milan, lavori in corso per la difesa

I grandi assenti, invece, sono Strahinja Pavlovic e Koni De Winter, entrambi convocati dalle proprie selezioni. Una situazione he permetterà ad Amorim di dedicare più tempo ai entrali rimasti a Milano, in vista anche della partita contro il Sassuolo.

Situazioni differenti, però, per ogni difensore. Gila è quello che ha trovato più spazio durante queste prime partite, mentre Gabbia e Tomori sono rimasti più indietro. L'inglese, reintegrato in rosa, non ha ancora giocato nonostante le varie convocazioni.

Per i due centrali, infatti, queste settimane sono molto delicate: sia Gabbia che Tomori hanno la possibilità di lavorare con l'allenatore, cercando di ribaltare le gerarchie in difesa e conquistare una maglia da titolar per il match in trasferta contro i neroverdi che, ricordiamo, è in programma l'11 ottobre alle ore 18:00 presso il mappi Stadium di Reggio Emilia.