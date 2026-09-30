Milan Futuro e Primavera alla prima pausa: ecco come vanno i due 'progetti' rossoneri

L'avvio di stagione del Milan Under 23 e dell'Under 20 tra gol segnati, rinascite tattiche e classifiche. Il punto completo sui giovani talenti del Milan
Milan Futuro, Navarro: "Peccato per il gol, stavamo difendendo bene"
Siamo ancora nella pausa per le partite delle nazionali tra fine settembre e inizio ottobre. Il Milan continuerà la sua stagione il prossimo weekend contro il Sassuolo e un calendario molto fitto tra le partite di Serie A e quelle di Europa League. Momento di pausa anche per altre due squadre rossonere il Milan Futuro e il Milan Primavera. Andiamo a vedere come hanno iniziato e quali calciatori hanno avuto un impatto maggiore nelle prime partite.
I risultati del Milan Futuro in Serie DEcco le prime gare giocate in Serie D dal Milan Under 23:
- Milan Futuro - Brusaporto 2-1 (Marcatori: Castiello, Vos).
- Villa Valle - Milan Futuro 1-2 (Marcatori: Ossola, Pandolfi).
- Pro Palazzolo - Milan Futuro 2-0 (Marcatori: Nespoli, Persano).
- Milan Futuro - Caldiero Terme 4-3 (Marcatori: Ossola, Borsani, Vos, Plazzotta).
Con in più la vittoria contro l'Everton nella Premier League International Cup (1-2 per i rossoneri con i gol di Colombo e Ossola).
I bomber e la classifica dell'Under 23 di NavarroIl top marcatore è assolutamente Ossola, autore di tre gol totali. Dietro di lui Vos con due reti. Il Milan Futuro, nel suo girone di Serie D, si trova al momento al terzo posto con 9 punti con il Nibbiano primo a quota 15, ma i rossoneri devono recuperare una partita. Con l'arrivo di Navarro in panchina, il Milan Futuro vuole giocare un calcio più offensivo, con un obiettivo chiaro in testa: fare crescere i giovani presenti in rosa e renderli sempre più pronti per il salto tra i pro e in prima squadra. Considerando la Serie D, il Milan Futuro con Navarro ha segnato 8 gol (2 a partita di media) e ne ha subiti 7 totali (quasi due a partita) a dimostrazione di una predisposizione molto offensiva dell'Under 23.
L'avvio di stagione del Milan PrimaveraQuesti invece i primi risultati in campionato del Milan Primavera:
- Milan U20 - Torino U20 3-2 (Marcatori: Tartaglia, Zanaga, Dotta).
- Cesena U20 - Milan U20 1-1 (Marcatori: Nolli).
- Milan U20 - Juventus U20 2-0 (Marcatori: Cullotta, Tartaglia).
- Verona U20 - Milan U20 2-0.
- Milan U20 - Roma U20 0-1.
Classifica e focus tattico sulla squadra di RennaIn testa alla classifica interna dei marcatori c'è Tartaglia con due reti e poi tutto il resto. Al momento il Milan Primavera si trova al nono posto in classifica con 7 punti in piena lotta per i playoff (Inter in testa a quota 13 punti). Come il Milan Futuro, anche il primo obiettivo del Milan Primavera non è legato ai risultati, ma al modo di giocare per fare crescere al meglio i talenti rossoneri. Nessun cambio in panchina con Renna che resta al timone: in queste prime gare l'allenatore rossonero ha puntato a un gioco focalizzato sugli esterni e non è un caso che Tartaglia e Nolli (i due terzini) siano stati tra i migliori di questo inizio stagionale. Per il Milan Primavera 6 gol segnati in 5 partite e 6 gol subiti. Sarà molto interessante continuare a seguire l'andamento dei due progetti rossoneri e dei talenti che ne fanno parte.
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