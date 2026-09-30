Milan Futuro e Primavera alla prima pausa: ecco come vanno i due 'progetti' rossoneri

Siamo ancora nella pausa per le partite delle nazionali tra fine settembre e inizio ottobre. Il Milan continuerà la sua stagione il prossimo weekend contro il Sassuolo e un calendario molto fitto tra le partite di Serie A e quelle di Europa League. Momento di pausa anche per altre due squadre rossonere il Milan Futuro e il Milan Primavera. Andiamo a vedere come hanno iniziato e quali calciatori hanno avuto un impatto maggiore nelle prime partite.

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I risultati del Milan Futuro in Serie D

Milan Futuro - Brusaporto 2-1 (Marcatori: Castiello, Vos).

(Marcatori: Castiello, Vos). Villa Valle - Milan Futuro 1-2 (Marcatori: Ossola, Pandolfi).

(Marcatori: Ossola, Pandolfi). Pro Palazzolo - Milan Futuro 2-0 (Marcatori: Nespoli, Persano).

(Marcatori: Nespoli, Persano). Milan Futuro - Caldiero Terme 4-3 (Marcatori: Ossola, Borsani, Vos, Plazzotta).

Ecco le prime gare giocate in Serie D dal Milan Under 23:

Con in più la vittoria contro l'Everton nella Premier League International Cup (1-2 per i rossoneri con i gol di Colombo e Ossola).

I bomber e la classifica dell'Under 23 di Navarro

L'avvio di stagione del Milan Primavera

Milan U20 - Torino U20 3-2 (Marcatori: Tartaglia, Zanaga, Dotta).

(Marcatori: Tartaglia, Zanaga, Dotta). Cesena U20 - Milan U20 1-1 (Marcatori: Nolli).

(Marcatori: Nolli). Milan U20 - Juventus U20 2-0 (Marcatori: Cullotta, Tartaglia).

(Marcatori: Cullotta, Tartaglia). Verona U20 - Milan U20 2-0 .

. Milan U20 - Roma U20 0-1.

Classifica e focus tattico sulla squadra di Renna

Il top marcatore è assolutamente. Dietro di lui. Il Milan Futuro, nel suo girone di Serie D, si trova al momento al terzo posto con 9 punti con il Nibbiano primo a quota 15, ma i rossoneri devono recuperare una partita. Con l'arrivo di, il Milan Futuro vuole giocare un calcio più offensivo, con un obiettivo chiaro in testa: fare crescere i giovani presenti in rosa e renderli sempre più pronti per il salto tra i pro e in prima squadra. Considerando la Serie D, il Milan Futuro con Navarro ha segnato 8 gol (2 a partita di media) e ne ha subiti 7 totali (quasi due a partita) a dimostrazione di una predisposizione molto offensiva dell'Under 23.Questi invece i primi risultati in campionato del Milan Primavera:In testa alla classifica interna dei marcatori c'èe poi tutto il resto. Al momento il Milan Primavera si trova al nono posto in classifica con 7 punti in piena lotta per i playoff (Inter in testa a quota 13 punti). Come il Milan Futuro, anche il primo obiettivo del Milan Primavera non è legato ai risultati, ma al modo di giocare per fare crescere al meglio i talenti rossoneri. Nessun cambio in panchina con: in queste prime gare l'allenatore rossonero ha puntato a un gioco focalizzato sugli esterni e non è un caso chesiano stati tra i migliori di questo inizio stagionale. Per il Milan Primavera 6 gol segnati in 5 partite e 6 gol subiti. Sarà molto interessante continuare a seguire l'andamento dei due progetti rossoneri e dei talenti che ne fanno parte.