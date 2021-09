Milan-Lazio, Baiocchini: “Ibrahimovic e Kessie verso la titolarità”

Secondo quanto riferisce l'inviato di Sky Sport Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessie giocheranno dal primo minuto in Milan-Lazio

"Ibra e Kessie vanno verso una maglia da titolare. Oggi hanno fatto tutto l’allenamento con il gruppo e partecipato senza avvertire dolore. Durante la sosta sono poi rimasti a Milanello per lavorare. Tutto fa pensare che ci saranno. Ibra non ha sicuramente i 90 minuti, ma ogni volta che è a disposizione vuole sempre partire dall’inizio. Anche in queso caos vuole farlo e andrà avanti fino a quando avrà benzina in corpo. Anche Kessie sta bene”. Ecco le Top News di oggi: cambiano i prezzi dei biglietti, le ultime su Milan-Lazio