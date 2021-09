MILAN TOP NEWS – Riapre la vendita dei biglietti. Le ultime su Milan-Lazio

Una giornata ricca di notizie a tinte rossonere. Clarence Seedorf ha parlato del Milan e della sua esperienza sia da calciatore che da allenatore. Intanto Ibrahimovic e Kessié sono pronti per giocare domenica pomeriggio contro la Lazio, mentre non ha sfigurato Davide Calabria nel match di ieri sera tra Italia e Lituania. Riguardo il match contro i biancocelesti, Maurizio Sarri potrà contare nuovamente su Lazzari. Inoltre sono stati pubblicati i nuovi prezzi per i biglietti della sfida di Champions League tra Milan e Atletico Madrid dopo le proteste da parte dei tifosi. Potete trovare questo e molto altro scorrendo le prossime schede oppure visitando il nostro sito 'Pianetamilan.it'.