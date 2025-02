Santiago Gimenez forse non si è ancora ambientato al Milan, ma già è esplosa la 'Santimania'. L'attaccante messicano, infatti, ha già mostrato di che pasta è fatto in due differenti occasioni. Prima contro la Roma in Coppa Italia ha servito l'assist a Joao Felix per la rete del 3-1, mentre contro l'Empoli in campionato ha siglato la sua prima rete con la maglia rossonera. E probabilmente sarà titolare contro il 'suo' Feyenoord in Champions League. Già vi avevamo dato qualche numero sull'impatto economico derivato dal suo trasferimento al Diavolo, ma qui si sta andando davvero oltre.